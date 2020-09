Mulher agride dois polícias após consumir bebidas alcoólicas

Uma mulher de 43 anos, que terá tomado em conjunto bebidas alcoólicas e medicamentos, agrediu e feriu dois agentes da PSP de Lisboa, chamados quando ela estava a causar desacatos e danos numa farmácia.





CM fonte policial, uma patrulha foi alertada pelas 18h20 de terça-feira para a farmácia Mundial, no largo Dona Estefânia. A mulher gritava, injuriava os funcionários e clientes e atirava ao chão os produtos expostos.



Já no exterior, foi hostil para os dois agentes assim que estes chegaram ao local. Empurrou o peito e agarrou os braços de um deles, sendo detida e algemada.



No carro-patrulha, a caminho da esquadra, algemada e com o cinto de segurança colocado, tentou soltar-se e pontapeou o condutor no ombro, fazendo-o perder momentaneamente o controlo da viatura. Ainda tentou morder e arranhou o polícia que seguia ao seu lado no banco traseiro. Ficou em liberdade.