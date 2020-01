Uma juíza e uma procuradora do Tribunal de Família e Menores de Matosinhos foram agredidas esta quarta-feira por uma mulher durante uma audiência que visava regular a guarda do filho da agressora, atualmente entregue aos avós.Durante a audiência, a suspeita, com cerca de 40 anos, interrompeu várias vezes a juíza e foi advertida. Foi nessa altura que iniciou as agressões no gabinete da magistrada."A mãe do menor agrediu a juíza com um soco na face, levantou a secretária, atirou um candeeiro e ainda arranhou a procuradora", disse Maximiano Vale, da Associação Sindical de Juízes Portugueses, dando conta de que tinha já exigido mais segurança nos tribunais.A suspeita ainda tentou fugir, mas foi barrada pelo segurança e por um agente da PSP. Foi detida e levada para as celas do tribunal. Mais tarde foi transferida para uma esquadra da PSP, sendo que deverá ser ouvida esta quinta-feira em primeiro interrogatório.Ao que oapurou, a mulher será suspeita num outro caso por ameaças ao ex-companheiro com um x-ato. Apesar dos ferimentos sofridos, as magistradas não necessitaram de receber assistência hospitalar.