Mulher agride mãe para comprar álcool e droga na Marinha Grande

Ministério Público de Leiria fez acusação pelo crime de violência doméstica.

Por J.D. | 10:08

O Ministério Público de Leiria acusou uma mulher de 50 anos pelo crime de violência doméstica por ameaçar a mãe, de 80, para obter a sua reforma.



De acordo com o Ministério Público, a mulher ameaçava a idosa de morte, dizia que lhe pegava fogo à casa e que levaria homens para a violar.



Segundo a investigação, ficou com o dinheiro da reforma da mãe durante dois anos, usando-o para sustentar vícios de álcool e drogas.



Quando foi ouvida em primeiro interrogatório, o juiz de instrução obrigou a arguida a cumprir tratamento das dependências, mas, neste despacho de acusação, a arguida é colocada em prisão preventiva até ao início do julgamento.