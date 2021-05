Uma mulher de 27 anos foi presa pela GNR da Moita por ter atingido o namorado, de 39, com vários golpes de uma garrafa partida. A agressora está agora proibida de se aproximar a menos de 500 metros da vítima.





O ataque ocorreu pelas 09h00 de quinta-feira passada, em Sarilhos Pequenos, Moita. A GNR foi chamada e os militares tiveram de procurar agressora e vítima. O homem estava ensanguentado, com golpes no pescoço, ombro e costas, e a mulher muito agressiva. Em frente à patrulha, chegou a ameaçar o namorado de que lhe ia “fazer a folha”, se fosse parar à cadeia de Tires. O homem de 39 anos foi assistido no hospital do Barreiro.