Mulher agride os pais e tira-lhes a reforma

A mulher, de 56 anos e desempregada, viveu sempre às custas dos pais (em toda a vida adulta trabalhou apenas 9 anos), que ameaçava e a quem tirava grande parte da reforma, em Sousel. Da coação e do controlo financeiro partiu para as agressões, que levaram agora a GNR de Portalegre a detê-la.A investigação teve início após uma denúncia do pai, de 86 anos. A mulher tinha-se deslocado à casa dos pais para retirar de lá alguns bens.O idoso tentou impedi-la e acabou atacado, sofrendo arranhões na cara. Os militares apuraram que também a mãe, de 83 anos, era vítima da filha.Detida na terça-feira e presente a juiz, ficou com termo de identidade e residência e proibida de contactar com os pais, sendo controlada por pulseira eletrónica.