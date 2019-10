Mulher alcoólica detida por agredir mãe e filhos

Uma mulher, de 40 anos, foi detida por militares do NIAVE- Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Portimão da GNR, pelo crime de violência doméstica, na zona de Ferreiras, no concelho de Albufeira.Segundo oapurou, a mulher, que está referenciada como sendo alcoólica, agredia reiteradamente a mãe e os filhos - estes já maiores de idade -, o que levou a família a apresentar queixa às autoridades, que de imediato desencadearam investigações.Quando bebia - o que aconteceria com frequência - a mulher adotava um comportamento violento, que a levava a agredir, muitas vezes, os seus familiares.A detenção da agressora ocorreu na quinta-feira, tendo os militares da GNR dado cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Destacamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.A detenção da suspeita ocorreu sem quaisquer incidentes, tendo a mulher acatado a ordem da GNR sem levantar quaisquer problemas. Está indiciada pelos crimes de violência doméstica e também de maus- -tratos, soube oA agressora foi já apresentada ao Tribunal de Albufeira, para primeiro interrogatório judicial, tendo saído em liberdade mas ficando sujeita à medida de coação de apresentações bissemanais - às quartas-feiras e sábados - no Destacamento Territorial de Albufeira. A agressora ficou ainda obrigada a submeter-se a um tratamento contra o alcoolismo.