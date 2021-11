Uma condutora foi detida por militares da GNR de Vila Nova de Famalicão por conduzir com uma taxa de alcoolemia superior a 1,8 g/l.





A mulher colidiu com uma ambulância da Cruz Vermelha de Ribeirão, este domingo às 08h40, na EN14, quando o veículo estava num cruzamento, mas seguia em marcha de emergência com um doente no interior, acompanhado pela equipa do INEM.