Uma mulher, que teve um acidente de carro, este sábado, no Cartaxo, em Santarém, agrediu um dos polícias que tomou conta da ocorrência.Ao que oapurou, a também proprietária do carro apresentava uma Taxa de Alcoolemia no Sangue (TAS) de 1,325 g/L.A mulher foi detida pela agressão e injúrias a uma força policial e pela TAS que apresentava.