Mulher alcoolizada foi violada em grupo

Três estrangeiros levaram italiana para bares onde consumiram bebidas alcoólicas.

Por Rui Pando Gomes | 06:00

Depois de uma noite de diversão regada com muitas bebidas alcoólicas, três homens violaram em grupo uma mulher, em Olhão, que foi sujeita a diversos atos sexuais apesar do seu elevado estado de embriaguez. Os três suspeitos foram identificados e detidos pela Polícia Judiciária.



Os agressores, ao que o CM apurou junto de fonte policial, são de um país asiático e têm entre 20 a 30 anos. A vítima tem 28 anos e é de nacionalidade italiana.



O crime chegou ao conhecimento da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, na madrugada do dia 9 de outubro. Os investigadores averiguaram factos suscetíveis de configurar a prática de dois crimes de violação.



Segundo revelou a PJ, a vítima "foi abordada na cidade de Olhão por três homens estrangeiros que, arrogando-se amigos de pessoa das relações da vítima a persuadiram a acompanhá-los a estabelecimentos de diversão noturna localizados na cidade de Faro".



Depois de terminar a noite de diversão, durante o trajeto de regresso a Olhão os suspeitos, "aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima para o qual contribuíram, constrangeram-na à prática de cópula".



Os três homens foram detidos esta semana e sujeitos a primeiro interrogatório judicial.



Foram libertados, com obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência ou trabalho, proibição de contacto com a vítima e proibição de se ausentarem para o estrangeiro, com apreensão dos passaportes.