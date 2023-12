Mulher amarrada a uma árvore depois de ser assaltada em Coimbra

Uma mulher foi encontrada, esta sexta-feira, com os pés e mãos amarrados ao tronco de uma árvore na Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, depois de ter sido assaltada.A vítima foi abordada por um desconhecido, que a obrigou a dar o código do MBWay e retirou-lhe da conta bancária 400 euros.O alerta foi dado por populares por volta das 13h00.A mulher estava em estado de choque e foi assistida pela equipa do INEM que prestou auxílio psicológico.O suspeito está em fuga. A Polícia Judiciária do Centro está a investigar o caso.