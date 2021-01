Uma mulher, de 46 anos, foi detida em Seia por roubar pessoa sob ameaça de uma seringa, que dizia estar infetada com o vírus da Sida, anunciou ontem a GNR.





O roubo aconteceu na via pública quando a vítima, de 76 anos, se encontrava no interior do seu veículo. A assaltante apanhou o idoso de surpresa, encostou-lhe a seringa e disse-lhe que se não lhe desse dinheiro, lhe espetava a agulha.