Mulher ameaça suicidar-se mas alveja companheiro em Porto de Mós

A mulher que tentou matar o companheiro a tiro e à pedrada, em janeiro, em Cabeça Veada, Porto de Mós, disse esta terça-feira, em julgamento no Tribunal de Leiria, que a sua intenção era suicidar-se, por ser vítima de violência doméstica e ter vergonha de se queixar, mas que mudou de ideias após olhar para a fotografia do filho de ambos, de oito anos.A vítima, que sofreu ferimentos graves mas sobreviveu, disse que a companheira o quis matar para evitar que ele descobrisse que ela tinha "limpado as contas"."Eu vivia na escuridão e queria acabar com o meu sofrimento, a ideia era suicidar-me e não matá-lo a ele" contou Ana Paula Mira, de 43 anos, explicando que já tinha a arma na mão quando olhou para a foto do filho e mudou de ideias. Foi atrás do companheiro e disparou três vezes, a primeira pelas costas, atingindo António Batista, de 54 anos, numa omoplata, no peito e num braço. Depois, já dentro da moradia, ainda o atingiu na cabeça com uma pedra que foi buscar ao jardim.O depoimento da arguida, que está a ser julgada por homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida, prolongou-se por duas horas e foi bastante confuso. Tanto assumia que queria matar o companheiro, como dizia que não era sua intenção fazer-lhe mal. "Ele é o homem que eu escolhi e o pai do meu filho", afirmou.Após o crime, Ana Paula Mira fugiu e foi capturada pela PJ de Leiria na Gare do Oriente, quando entrava no comboio para Madrid. Uma fuga "não planeada", garantiu.Na primeira sessão do julgamento foi ouvida a vítima, que contrariou quase tudo o que a arguida disse, negando ameaçar e agredir a companheira ou ter ciúmes.Defendeu que "tudo se passou por lhe dizer que ia ao banco, uma vez que ela tinha limpado as contas", mas chorou quando lhe foi perguntado se ela lhe tinha pedido desculpa, confirmando que sim.A arma usada no crime é uma pistola semiautomática que Ana Paula Mira diz pertencer "há vários anos" ao ex-companheiro. António Batista nega e garante "nunca" ter visto a arma.Os episódios de violência doméstica relatados por Ana Paula Mira durante a investigação levaram o Ministério Público a abrir um novo inquérito.Ana Paula Mira disse ter levantado 16 mil euros da conta de António Batista, mas ele garante que foram 80 mil euros.