Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ameaçada com fotos e violada em Leiria

O detido e a vítima conheciam-se há largos anos e tinham mantido uma relação quando eram jovens.

Por J.D. | 08:35

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria pela prática de dois crimes de violação, vários de ameaça agravada e diversos crimes de coação. O detido e a vítima conheciam-se há largos anos e tinham mantido uma relação quando eram jovens.



Anos passados, reencontraram-se e voltaram a encetar uma relação, até que, durante o verão deste ano, a vítima quis pôr um ponto final no caso, mas o arguido recusou-se e deu início a vários meses de ameaças e abusos sexuais – a vítima passou a viver em clima de terror.



Recorrendo a ameaças de morte e de divulgação de imagens íntimas, para criar um clima de medo para a vítima, o arguido, operário metalúrgico de profissão, obrigou a vítima a várias práticas sexuais, contra a sua vontade, durante um "largo período de tempo", adiantou ontem a PJ.



Após a detenção, o homem foi interrogado no Tribunal de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio.