Mulher ameaçada de morte por usar caminho público em Ponte de Lima

Sempre que uma mulher utilizava um caminho público perto da sua habitação, na freguesia de Correlhã, em Ponte de Lima, um morador, de 82 anos, surgia com uma caçadeira e ameaçava-a.Primeiro, a vítima até desvalorizou a situação, mas, como tem de recorrer com frequência àquela faixa de terreno, começou a ficar assustada. Ao fim de algumas semanas, a mulher, de 62 anos, decidiu apresentar queixa formal na GNR e passou a evitar passar por aquele local.Ao fim de dois meses de investigação, os militares do posto de Ponte de Lima realizaram, na passada quinta-feira, uma busca domiciliária à casa do idoso, depois de o tribunal ter emitido um mandado para tal. Apreenderam-lhe a caçadeira com a qual aterrorizava a vítima, uma pistola e ainda 66 munições.O reformado foi constituído arguido e não apresentou qualquer motivo para a conduta criminal que manteve durante um período de cerca de três meses.O caso foi participado ao Tribunal de Ponte de Lima, titular do inquérito e que deverá depois ouvir o suspeito para então decidir se vai ser acusado formalmente e julgado.O arguido está indiciado por um crime de ameaça. O caminho onde abordava a vítima fica situado bem junto à casa do suspeito.Como este não foi presente a interrogatório judicial, não tem qualquer medida de coação e a vítima teme, apesar de lhe terem sido retiradas as armas, que possa ser de novo atacada pelo agressor se voltar a passar no mesmo caminho.