O crime que praticou não foi amor ou prova de amor. Foi um ato de puro egoísmo que tirou a vida a alguém a quem devia respeito e consideração.” Foi desta forma que, ontem, o juiz Pedro Menezes condenou, no Tribunal de São João Novo, no Porto, Ana Miranda a 18 anos de cadeia por ter esfaqueado até à morte - com 12 golpes - a ex-companheira, a 13 de março de 2021, numa rua no Porto.