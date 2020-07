Mulher apanha marido a abusar da filha de 12 anos

O predador sexual tem 39 anos e é empregado de hotelaria. Estava emigrado em França. Desde o início do ano que abusa da própria filha, uma criança de 12 anos. Foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real e vai aguardar julgamento na prisão.





O agressor vai responder por 52 crimes de abuso sexual de crianças. Ao que apurou o, o pedófilo estava emigrado em França com a família mas, por causa da crise pandémica, há já vários meses que estava na terra natal, em Macedo de Cavaleiros. Foi apanhado pela mulher em flagrante, no fim de semana, e esta denunciou o marido às autoridades. Fonte da GNR confirma que num primeiro momento foram chamados a intervir numa ocorrência relacionada com o abuso sexual de uma menor. Mas por causa da gravidade dos crimes, a investigação ao caso passou de imediato para a competência da Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.