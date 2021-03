Mulher apanhada com carta de outra condutora em Portalegre

Uma mulher de 29 anos foi detida pela GNR de Gavião, no distrito de Portalegre, depois de ser apanhada com uma carta de condução falsificada. O documento parecia autêntico, mas quando os militares verificaram o número da carta no sistema viram que o mesmo correspondia à carta de outra mulher, residente na zona do Porto e que nunca se terá apercebido que a sua identidade estava a ser usada por outra pessoa.









As autoridades tentam agora perceber como é que a condutora detida obteve a carta de condução falsificada e há quanto tempo. O processo foi remetido ao Tribunal de Ponte de Sor, que deverá delegar na Polícia Judiciária uma investigação ao caso por haver suspeitas de o documento ter sido ‘comprado’ pela detida.