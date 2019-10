A PSP deteve uma mulher de 33 anos que tentava fugir de um estabelecimento comercial, em Braga, com artigos no valor de 390 euros sem ter efetuado o respetivo pagamento, anunciou esta quarta-feira aquela força.Em comunicado, a PSP refere que a suspeita levava os artigos num carrinho de bebé e no interior da bolsa.A mulher foi notificada para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.