‘Mulher-aranha’ detida pela PSP em Lisboa lucrou três mil euros em dez furtos

A mulher, de 41 anos, é suspeita de pelo menos dez crimes de furto em que, "com recurso a escalamento e arrombamentos", se introduzia em casas, lojas e automóveis, revelou este domingo a PSP de Lisboa, que a deteve.Segundo a polícia, a arguida lucrou mais de três mil euros com os crimes. Foi apanhada na quarta-feira.Estava já a ser investigada e, na altura em que foi localizada pelos agentes, tinha em sua posse equipamentos eletrónicos no valor de 500 euros, furtados momentos antes de uma moradia que escalou. Ficou na cadeia.