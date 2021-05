Mulher arma cilada para roubar homem com quem marcou encontro pela Internet

Dois homens, de 21 e 35 anos, e uma mulher, de 18, foram detidos por serem suspeitos de roubo agravado em Queluz.



O caso remonta ao dia 28 de março de 2021 quando um homem conheceu uma mulher nas redes sociais e, após a troca de algumas mensagens, combinaram um encontro.





O lesado recebeu a jovem de 18 anos na sua residência e foi de imediato surpreendido por dois homens que o manietaram com um golpe "mata-leão". Depois agrediram-no e deixaram-no inconsciente (com ferimentos graves na face e olhos), roubando-lhe ainda diversos artigos do interior de casa colocando-se depois em fuga.Os suspeitos foram localizados assim como dois outros coautores no roubo, um dos quais é uma jovem menor de idade que foi conduzida a um centro de acolhimento de menores.Um dos homens que agrediu a vítima foi detido pela PSP de Setúbal por roubo com arma de fogo e já se encontrava preso preventivamente.