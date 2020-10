Mulher armada com faca ataca em loja

Uma mulher, armada com uma faca, assaltou a loja de utilidades Tuttipromo, na rua de Santa Maria, em Santa Maria de Lamas, na Feira. Aproveitou um momento em que a funcionária ficou sozinha no estabelecimento, ameaçou-a e roubou 500 euros da caixa registadora, o telemóvel da vítima e ainda vários frascos de perfume.



O crime ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, com o alerta a ser dado às 14h30. A assaltante entrou de cara descoberta e, depois de ameaçar a empregada da loja, entrou no balcão para roubar os artigos de perfumaria, apoderando-se rapidamente dos restantes bens. A GNR foi chamada ao local, mas, quando os militares chegaram, já a mulher tinha escapado. É a mesma força de autoridade que investiga agora o roubo.

