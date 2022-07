Um homem, de 45 anos, foi detido pela PSP de Portimão depois de ter agredido a mulher, de 36, a qual foi ainda ameaçada com uma faca e com uma frigideira quente, na casa do casal.Segundo o CM apurou, esta terça-feira, junto de fonte do Comando de Polícia de Faro, foi a mulher quem pediu auxílio às autoridades, depois do referido episódio de violência doméstica. Segundo a vítima relatou aos agentes que acorreram ao local, foi ainda “agredida na face e arrastada violentamente pelo chão”.A violência no seio deste agregado, caracterizada por episódios de elevada gravidade, obrigou a vítima e os seus filhos menores a pernoitar num quarto separado, por receio de continuarem a ser vítimas de agressões por parte do suspeito”, adianta a PSP.