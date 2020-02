Mulher arrisca cadeia por tentar matar marido três vezes

"Isto parece um filme". A frase foi proferida pelo procurador do Ministério Público (MP), no Tribunal de Portimão, durante as alegações finais do julgamento de uma mulher, de 47 anos, acusada de tentar matar o marido três vezes, e de um médico, de 63. O magistrado pediu a condenação "a pena de prisão" dos dois arguidos. A mulher nega os crimes.Tal como onoticiou, Diego Leite tinha 30 anos quando foi alvo de uma tentativa de homicídio, a tiro, em Albufeira, na noite de 26 de dezembro de 2014. O MP sustenta que a mulher orquestrou o crime, alegadamente perpetrado por um desconhecido, na garagem do prédio onde o casal vivia, em Montechoro.A mulher é ainda acusada de, quando o marido estava internado no hospital de Faro, o ter tentado matar mais duas vezes - uma por envenenamento com pesticidas e outra com fármacos. Desta vez, a mulher terá pedido ajuda ao médico que, primeiro, terá dado comprimidos a Diego e depois lhe terá injetado a mesma substância.O MP considera que foi provada a acusação. Diego foi atingido com três tiros, no tórax, numa omoplata e perto da coluna vertebral e sofreu uma pancada na cabeça. Foi encontrado, dia 27, pela GNR, na rua da Correeira.A mulher negou esta sexta-feira ter tentado matar o marido. "Eu nunca tentei matar o meu antigo marido, nem pedi para o matarem", garantiu perante os juízes. A defesa dos dois arguidos pediu a absolvição, invocando o princípio de ‘in dubio pro reo’.