Mulher assalta casa para levar natas e atum

Foi apanhada pela PSP agachada na rua a tentar esconder-se. Caso ocorreu na Amadora.

Por S.A.V. | 09:03

Eram 02h00 desta segunda-feira e a mulher de 32 anos, já conhecida por suspeita de seis furtos a casas apenas este ano, disse que ia para a sua habitação - o que fez os polícias suspeitarem porque fica para o lado oposto da Amadora.



As dúvidas dissiparam-se em menos de um minuto.



Enquanto os agentes falavam com a suspeita, apareceu a uma janela uma mulher de 30 anos a acusar a suspeita de lhe ter assaltado a casa, levando uma carteira e mercearias como natas e atum que estavam numa mesa.



A vítima tinha acordado com o barulho de alguém dentro de casa e conseguiu ver a ladra a fugir para a rua.