Mulher assassina marido com vários golpes em Aveiro

Manuel Vieira, de 57 anos, foi assassinado com vários golpes, na quinta-feira à noite, na rua 9 de abril, no concelho da Murtosa. O crime terá sido cometido pela mulher, de 54 anos. A suspeita também apresentava alguns ferimentos e foi levada para o Hospital de Aveiro. Permanecia esta sexta-feira internada e só será presente a um juiz de instrução criminal quando tiver alta.





Os contornos do crime estão por apurar. Junto ao corpo da vítima foi encontrada uma machada e uma faca, armas que podem ter sido usadas no homicídio. Não eram conhecidas situações de violência doméstica entre o casal, que tem dois filhos já maiores de idade. Os relatos das pessoas mais próximas dão, no entanto, conta de que nos últimos tempos a suspeita tinha revelado alguns problemas psicológicos.