As quatro paredes da vivenda, localizada na Quinta do Recoveiro, em Algueirão-Mem Martins (Sintra), escondiam um "verdadeiro banho de sangue", testemunhado pelos meios de socorro. A mulher, de 34 anos, foi encontrada caída no chão, à entrada da sala, com diversos golpes de faca na cara e no pescoço. Já nada havia a fazer para a salvar.









