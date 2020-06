Mulher assume em tribunal que vendeu filhos por não ter condições para os criar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O depoimento de Daniella Neto durou toda a manhã. Diante dos juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, a mulher assumiu esta quarta-feira que vendeu dois bebés.Alegou que não tinha condições para ter mais filhos - tinha já três - e que não queria abortar. Daniella, de 41 anos, admitiu, no entanto, que recebeu dinheiro em troco das crianças.