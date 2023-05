Uma mulher assustou-se, no sábado, quando, ao entrar em casa, em Lousado, Famalicão, se deparou, no interior da habitação, com uma cobra de metro e meio de comprimento. Tratava-se de uma cobra-de-escada, uma serpente inofensiva para o ser humano.A mulher contactou os serviços do Centro de Recolha Animal de Famalicão, que restituíram a cobra à liberdade.