Apanhou uma idosa, quase invisual, na estação de metro do Martim Moniz e, com violência, roubou-lhe a carteira com dinheiro e documentos. Este crime, ocorrido em novembro do ano passado, é apenas um dos atribuídos a uma mulher de 41 anos, com largo histórico policial e uma pena efetiva já cumprida, agora novamente detida pela PSP de Lisboa.



Está já em prisão preventiva. A mulher era procurada desde o roubo à idosa. Acabou por ser encontrada, no dia cinco deste mês, no Bairro Alto, local onde cometeu a maioria dos seus furtos e roubos.