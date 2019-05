Mulher atacada à dentada e ameaçada com uma tesoura em Lisboa

Uma mulher de 45 anos foi detida esta quinta-feira por ter arranhado, mordido e ameaçado com uma tesoura outra mulher numa residencial, na freguesia de Santo António, em Lisboa.Segundo um comunicado da PSP, o alerta foi dado às 15h10, pela suspeita da prática de crime de ofensas à integridade física.A suspeita foi detida quando intercetada em flagrante delito a agredir a vítima, no interior da habitação.De acordo com o mesmo comunicado, a mulher empunhava uma tesoura "com a qual tentava atingir a face da vítima, quando foi impedida pelos polícias da PSP".A agressora apresentava um hematoma na cabeça e tanto a agressora como a vítima foram transportadas para o hospital.