Mulher atacada com fogo pelo marido fica internada um mês

Sílvia Raposo, que no sábado foi atacada pelo marido que lhe ateou fogo com um maçarico depois de a regar com álcool, em Frade de Cima, Alpiarça, vai ficar internada entre duas semanas a um mês na Unidade de Queimados do Hospital de S. José, em Lisboa, enquanto recuperar dos ferimentos.Os dois filhos de Sílvia, de 9 e de 17 anos, estão a receber apoio psicológico dos médicos do INEM e, segundo apurou o, estarão a responder bem à terapêutica.Paulo Farropo, o contabilista que atacou a mulher, recorde-se, pôs termo à vida quando estava barricado com a casa rodeada por militares da GNR.