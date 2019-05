Mulher atacada por cão em Braga

As marcas na cara de Cátia Sousa mostram bem a brutalidade do ataque de que foi vítima na quinta-feira, junto à Escola Básica de Real, em Braga, por parte de um pastor alemão.O cão que a mulher passeava com trela - de raça yorkshire - foi o primeiro alvo do outro canídeo e acabou por não resistir aos ferimentos. Morreu, esta sexta-feira, no Hospital Veterinário de Braga."Ouviram-se muitos gritos. A senhora estava desesperada a tentar separar os animais", disse, ao, uma testemunha.Cátia Sousa foi buscar a filha à escola e aproveitou para passear o cão. O pastor alemão estava na rua e, ao ouvir o latir do Marley, atacou-o. A mulher acabou por ser também mordida na cara."A situação foi muito grave, mas podia ter sido pior. É uma zona de várias escolas e onde andam muitas crianças", lamentou o presidente da junta, Francisco Silva, que revelou que a mulher está em choque com a situação."Em termos físicos, foi maltratada e, psicologicamente, percebi, na conversa que tivemos, que ela e a família estão desoladas. Tinham um grande carinho pelo animal", disse.A mulher apresentou queixa na PSP.O pastor alemão e os donos estão já identificados pelas autoridades. Habitualmente, o animal fica fechado em casa. Terá fugido sem que os proprietários se apercebessem de tal.Cátia Sousa foi assistida no centro de saúde local, ao qual se dirigiu depois de ter sido atacada pelo animal, na rua.Cátia partilhou, ontem, no Facebook, o símbolo de luto e também a fotografia de Marley, mostrando a tristeza da perda.