Uma mulher de 54 anos está em coma induzido, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter sido atacada por um dos seus cães, em casa, em Faro. A vítima vive com os três rafeiros há vários anos sem que nunca tivesse ocorrido um episódio desta natureza.



Segundo o CM apurou junto de moradores, no sítio do Chelote, o caso acorreu durante a hora de almoço do dia 1 de janeiro.









