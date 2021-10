Mulher atacada por vaca em Fafe fica com ferimentos graves

Cidália Freitas, 74 anos, foi esta quinta-feira colhida por uma vaca, no estábulo de casa, em Passos, Fafe, quando alimentava o animal. A mulher sofreu uma perfuração abdominal grave e teve de ser operada de urgência no Hospital de Guimarães, onde estava ao final do dia internada.









O incidente aconteceu pelas 10h30 e foi presenciado por uma vizinha que socorreu a vítima. “Se eu não a puxo para fora tão depressa, a vaca matava-a ali. Já se estava a preparar para a atacar outra vez”, relatou ao CM a vizinha, Zulmira Teixeira. A família de Cidália Freitas já decidiu que vai vender o bovino.