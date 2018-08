Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher atingida por arco durante velório

Vítima, de 62 anos, estava a velar o corpo do sobrinho quando a estrutura cedeu.

Por Nelson Rodrigues | 09:04

Maria Assunção, educadora de infância, de 62 anos, estava a conversar com outros familiares, à porta da capela mortuária de Lourosa, em Santa Maria da Feira, na segunda-feira à noite, quando foi violentamente atingida por parte do arco em granito da fachada do edifício que ruiu.



A vítima, que estava no velório de um sobrinho, foi projetada para o chão e sofreu traumatismos no crânio e na coluna. Está internada na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital da Feira. Não corre risco de vida.



"Estavam umas seis pessoas na conversa, à porta, quando o arco caiu. Foi logo um pandemónio, com pessoas a gritar e a fugir. Podia ter sido uma tragédia muito maior", contou ao CM um amigo da vítima. Dois homens e outra mulher foram também atingidos pela queda da estrutura, contudo, não precisaram de ser levadas ao hospital.



Devido à queda do arco do edifício, que tem cerca de 20 anos, a GNR criou um perímetro de segurança por temer nova derrocada. O corpo da vítima, que estava a ser velada, foi depois transferido para a igreja da freguesia. O funeral realizou-se esta terça-feira de manhã.