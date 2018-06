Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher atingida por ramo de árvore em Lisboa está hospitalizada

Vítima foi assistida no local pelo INEM.

Por Lusa | 20:08

Uma pernada de uma árvore atingiu esta quinta-feira uma mulher que, após ter sido assistida no local pelo INEM, foi enviada para o Hospital de São José, em Lisboa, revelou fonte dos Bombeiros Sapadores.



O acidente ocorreu na Avenida de Berlim por volta das 17:00, tendo vitimado uma mulher de 54 anos, contou à Lusa o porta-voz dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, que não tinha informações sobre o estado de saúde da vítima.



Às 19 horas, uma equipa composta por bombeiros e elementos da Polícia Municipal ainda permanecia no local do acidente para garantir que ninguém atravessava o perímetro de segurança estabelecido em torno da árvore, que será alvo de avaliação por parte dos serviços camarários, acrescentou.



De acordo com informação disponibilizada no site da Câmara Municipal de Lisboa, a autarquia tem autorizado "o abate e remoção de árvores secas ou decrépitas, em risco de queda ou em mau estado fitossanitário" e que podem "constituir um perigo para a segurança de pessoas e bens".