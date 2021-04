Uma mulher, de 37 anos, que começou esta sexta-feira a ser julgada, no Tribunal de Coimbra, disse que só queria assustar o ex-amante quando o atingiu com gasolina e tentou acender um isqueiro.O caso ocorreu em 2020 na Figueira da Foz.O homem, de 48 anos, referiu que a arguida lhe atirou a gasolina ao entrar no carro e que só teve tempo de fugir.