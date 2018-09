Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher atropela peões em Sintra devido a excesso de cansaço

Acidente aconteceu na Agualva, no concelho de Sintra, este domingo, quando a mulher regressava do trabalho.

09:52

Dois homens, ambos com cerca de 40 anos, e uma mulher de 25, foram este domingo atropelados por um carro conduzido por uma condutora em Agualva, no Cacém, concelho de Sintra.



O acidente ocorreu pelas 08h00, na rua D. Nuno Álvares Pereira, próximo da esquadra da PSP.



A mulher ao volante da viatura terá alegado cansaço, já que regressava do trabalho, para justificar o atropelamento, em simultâneo, de três peões.



Testemunhas chamaram de imediato o socorro, tendo sido mobilizado um dispositivo constituído por nove bombeiros e três viaturas da corporação da Agualva. Duas patrulhas da PSP tomaram, igualmente, conta da ocorrência.



Os dois homens colhidos pela viatura foram assistidos no local e depois transferidos para o hospital Amadora-Sintra. A mulher atropelada recusou qualquer hospitalização.



A condutora, por seu turno, foi identificada pela PSP e submetida a testes de consumo de álcool e droga. Deverá, em breve, ser chamada para depor em tribunal.