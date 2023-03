Mulher atropelada na passadeira no Marco de Canaveses

Uma mulher ficou ferida, esta tarde de sexta-feira, ao ser atropelada por um carro, na passadeira, junto da rotunda da Avenida Francisco Sá Carneiro, no Marco de Canaveses.



O alerta foi dado às 16h20. No socorro à vítima estiveram os Bombeiros do Marco, que depois de a estabilizarem a transportaram até à entrada da autoestrada A4, onde está a ser avaliada por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Penafiel.





As causas do atropelamento são ainda desconhecidas. No local, esteve a GNR que está agora a investigar.