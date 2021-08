Os dois apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Santo António, no Porto.

Uma mulher de 53 anos foi atropelada esta sexta-feira, no dia de aniversário, por um motociclo junto ao mercado do Bolhão, no Porto.O condutor da mota tem 34 anos e, segundo apurou o, festeja o seu aniversário esta próxima quinta-feira, dia 26 de agosto.