Mulher atropelada pelo próprio carro ao tentar resgatar gato

Tentava salvar um gato, mas acabou por ser socorrida pelos bombeiros. Uma mulher, de 48 anos, ficou esta quarta-feira presa debaixo do seu próprio carro, quando tentava resgatar o animal de estimação que estava escondido por debaixo do veículo, na estrada das Tojas, no concelho de Cascais.Ao que tudo indica, a mulher poderá não ter puxado o travão de mão, acabando por ser colhida pela viatura destravada.