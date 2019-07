Mulher atropelada por mota na passadeira entre três feridos em Paredes

Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros ao ser atropelada, esta tarde, por uma mota, quando atravessava uma passadeira, na rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, em Cristelo, Paredes.O alerta foi dado ás 17h40. Ao que oapurou, um casal seguia numa mota quando, por razões desconhecidas, atropelou a mulher.Os dois ocupantes da mota também ficaram feridos. No local estiveram os Bombeiros de Paredes e Lordelo e a Viatura Médica e de Reanimação do Vale do Sousa.Os feridos foram encaminhados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.