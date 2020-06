Mulher atropelada sofre amputação das duas pernas em Santa Maria da Feira

Uma mulher, com cerca de 70 anos, sofreu a amputação das duas pernas depois de ser atropelada, por um camião, em Santa Maria da Feira.A vítima foi levada, em estado considerado grave, para o hospital de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para um atropelamento rodoviário na Estrada Nacional 326, na Corga do Lobão. Ao que tudo indica, a mulher estaria a atravessar a rua quando foi colhida pela viatura pesada.Os bombeiros da Arrifana, Cruz Vermelha de Sanguedo, Viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a GNR de Canedo estiveram no local.