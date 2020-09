Mulher baleada em guerra de tráfico em Almada

A guerra pelo controlo do tráfico de droga no Monte de Caparica, Almada, fez mais uma vítima na madrugada de domingo.Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi baleada num braço em circunstâncias que as autoridades ainda estão a tentar apurar. É pelo menos o terceiro caso de pessoas baleadas nesta zona desde o início do mês.O caso de ontem ocorreu pelas 05h00, na rua dos Três Vales. A mulher foi atingida num braço e levada para o hospital Garcia de Orta pelos bombeiros da Trafaria. Não corre perigo de vida.A GNR esteve no local, mas a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.