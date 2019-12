Mulher baleada na cabeça pelo marido liga para o pai e pede socorro ao 112

Depois de ser baleada com um tiro na cabeça, Alda Oliveira, de 44 anos, telefonou ao pai a contar que o que havia acontecido e também para o 112 para pedir socorro."Toda a gente pensou que também eu estaria no jipe com a minha filha quando foi atingida. Mas foi ela que me ligou e de imediato fui para o parque de estacionamento", esclareceu este domingo Fernando Oliveira.Recorde-se que a mulher foi baleada na tarde de sábado, em Lamego, pelo companheiro, António Carvalho, de 47 anos, que depois se suicidou.O casal estava a divorciar-se e António nunca aceitou a separação. Alda continua internada no Hospital de Santo António, no Porto, com a bala ainda alojada na cabeça.