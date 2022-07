Mulher brutalmente agredida numa horta comunitária em Cascais

Uma mulher de 48 anos foi brutalmente agredida no rosto e no corpo, na tarde da passada quinta-feira, numa horta comunitária no bairro da torre, em Cascais.Na sequência das agressões Clarinda, foi transportada para o Hospital de Cascais onde recebeu alta algumas horas depois, porém, esta teve de receber novamente tratamento tendo-se dirigido para o Hospital Egas Moniz.A agressora, dona da horta comunitária, agrediu Clarinda após esta ter ficado a tomar conta da propriedade. O conflito aconteceu quando a agressora culpou a vítima de roubar algumas cebolas que faziam parte da horta comunitária.