Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher brutalmente espancada após rixa entre cães em Vila Nova de Gaia

Vítima de 32 anos encontra-se com um prognóstico reservado.

13:53

Uma mulher de 32 anos foi brutalmente espancada na via pública por um homem, junto à praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, na passada terç-feira.



De acordo com várias testemunhas no local, as agressões terão sido despoletadas por uma rixa entre cães, que pertenciam respetivamente à vítima e ao agressor. Ao que tudo indica, este não terá gostado que a cadela que a mulher passeava ladrasse para o seu cão e ter-se-á inbsurgido contra esta com pontapés e socos na zona da cabeça. De seguida, o suspeito colocou-se imediatamente em fuga.



A vítima encontra-se internada com prognóstico reservado, mas o CM sabe que esta sofreu um traumatismo craniano e vários coágulos no sangue.