Mulher burlada através de MB Way ao vender micro-ondas

Anabela Cabrita queria vender um micro-ondas, por 70 euros, e pôs um anúncio no site OLX. Acabou burlada por um suposto comprador, que se apropriou de 1200 euros que tinha na sua conta, através do MB Way. Desempregada, a vítima, de 37 anos e residente em Albufeira, ficou com apenas 17,47 euros."Mal pus o anúncio comecei a receber chamadas, uma delas de um homem que disse chamar-se Paulo Dias e ser de Leiria. Acordámos a venda e pouco depois ele ...