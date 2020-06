Uma mulher de 39 anos ficou este sábado "gravemente ferida" em Torre de Moncorvo, após uma queda de uma varanda do primeiro andar de uma habitação, enquanto tirava fotografias.A queda foi de aproximadamente três metros, no entanto, a vítima encontrava-se consciente e foi trasportada ao hospital de Bragança pelos bombeiros de Torre de Moncorvo e acompanhada pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (IENM).

No local estiveram quatro bombeiros apoiados por duas ambulâncias e a equipa da SIV, estacionada em Vila Nova de Foz Côa.

A GNR tomou conta da ocorrência.