Mulher cai no hospital e exigem-lhe 300 euros para a socorrer

"Limparam-me a cara e perguntaram-me se tinha seguro. Como disse que não, disseram que só para suturar as feridas teria de pagar 300 euros.” As palavras são de Fernanda Campelo, de 46 anos, que caiu, na quarta-feira, nas escadas rolantes do Hospital Trofa Saúde, em Alfena, Valongo, e teve de ir para o Hospital de S. João, Porto, para ser tratada. Ficou com lesões graves na cara, pernas e com um braço partido.“Fui com a minha sogra fazer uns exames e nas escadas ela desequilibrou-se. Ao tentar ajudá-la caí de cabeça”, explicou. Os profissionais daquele hospital, depois de saberem que não tinha seguro, chamaram o marido que estava à espera fora do hospital e explicaram que ou pagava ou teria de chamar uma ambulância.contactou, durante esta quinta-feira, o Hospital Trofa Saúde que até ao fecho da edição não respondeu.